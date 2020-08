Covid-19

Seul, 15 ago (Lusa) 2020 - A Coreia do Sul endureceu hoje as medidas restritivas para conter a pandemia de covid-19 em Seul e arredores após registar o número mais elevado de novos casos diários em cinco meses.

As regras, que entram em vigor no domingo e duram duas semanas em Seul e na província vizinha de Gyeonggi, permitem às autoridades encerrar estabelecimentos de risco como discotecas, bares de karaoke, cinemas e restaurantes de 'buffet' se não conseguirem aplicar as medidas de prevenção, que incluem distanciamento, controlo de temperatura, manter uma lista dos clientes e exigir o uso de máscaras.

As novas regras de distanciamento social abrangem também o desporto profissional, cujas competições devem voltar a ser à porta fechada na região da capital.