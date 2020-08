Actualidade

Quanto maior é a corrupção num país e mais regulada a indústria, mais os investidores veem com bons olhos a nomeação de políticos para as empresas, porque antecipam benefícios, segundo um estudo internacional da Universidade Católica.

Na investigação do professor Omar El Nayal, feita em co-autoria com Hans van Oosterhout e Marc van Essen, foram relacionadas mais de 12 mil nomeações de detentores de cargos políticos para quadros empresariais entre 2001 e 2010, em 14 países: Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e os Estados Unidos da América.

Uma das conclusões da investigação é que a nomeação de políticos para os quadros das empresas é geralmente bem recebida "em firmas que operam em indústrias altamente reguladas", como as dos mercados da "energia, telecomunicações, finanças ou farmacêutica", disse em declarações à Lusa o investigador e professor da Católica Lisbon School of Business and Economics.