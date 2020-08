Covid-19

O coordenador do encontro de sacerdotes do Opus Dei realizado de 20 a 31 de julho e após o qual seis padres testaram positivo ao novo coronavirus garantiu que foram cumpridas as regras da Direção Geral de Saúde.

Seis dos 12 padres que participaram num encontro da organização católica Opus Dei, em Vila Nova de Gaia, testaram positivo à infeção com o coronavírus que provoca a doença covid-19, tendo o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal confirmado na sexta-feira a existência de surtos de covid-19 em atividades de caráter religioso.

Numa declaração publicada no site do Opus Dei (Prelatura Pessoal da Igreja Católica), o padre João Paulo de Campos conta como viveu os dias após um encontro anual de sacerdotes que, ao contrário de outros anos, ficou marcado 'a posteriori' pela surpresa de alguns participantes terem testado positivo à COVID-19.