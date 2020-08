Racismo

O líder demissionário e recandidato do Chega anunciou hoje que vai organizar a "maior marcha alguma vez vista em Portugal" contra o discurso "hipócrita" do antirracismo, o qual considera "esconder a corrupção", em setembro na cidade de Évora.

"Será uma grande marcha - a maior alguma vez vista em Portugal neste tipo de eventos -, com o lema 'contra a hipocrisia do racismo para esconder a corrupção'. Haverá representantes de todos os partidos da Identidade e Democracia (ID), isso é certo. Estará o presidente da ID. Isso é certo. Queremos que venham manifestantes de toda a Europa", disse André Ventura à Agência Lusa.

A ID é família europeia do Chega: grupo Identidade e Democracia (ID), presidido pelo belga Gerolf Annemans (Interesse Flamengo). As presenças da francesa Marine Le Pen (Frente Nacional) e do italiano Matteo Salvini (Liga Norte) continuam por confirmar.