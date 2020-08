Actualidade

França está a viver um dos fins de semana mais movimentados do ano, devido às viagens de férias, tendo-se formado este sábado até 700 quilómetros de engarrafamentos acumulados, segundo o órgão oficial Bison Futé, citado pela agência de notícias EFE.

As principais dificuldades de tráfego ocorreram no noroeste do país, no eixo Ródano a sul de Lyon e nas autoestradas da costa do Mediterrâneo, refere Bison Futé num comunicado.

A previsão é que ao longo do fim de semana "o trânsito seja denso e muitas vezes difícil no arco mediterrânico entre a Itália e Espanha", refere ainda a EFE.