Actualidade

As nadadoras Francisca Martins, Rita Barros Frischknecht, Camila Rebelo e Ana Rodrigues registaram hoje um novo recorde de Portugal na estafeta 4x100 metros, no segundo dia do Open de Loulé de natação.

Com um tempo de 3.51,55 minutos, a formação portuguesa estabeleceu um novo máximo e conseguiu o segundo lugar, atrás da equipa principal de Espanha, que venceu com 3.48,69.

Numa prova que agrega nadadores portugueses, espanhóis e brasileiros, destaque ainda para João Costa, que conseguiu mínimos para o Europeu de Budapeste, marcado para maio de 2021, nos 200 metros costas, com um novo recorde pessoal, de 1:59,78 minutos, sendo ainda o único abaixo dos dois minutos numa distância que venceu, à frente de Francisco Santos, segundo.