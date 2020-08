Actualidade

O Lyon qualificou-se hoje pela segunda vez para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Manchester City, por 3-1, defrontando na próxima ronda o Bayern Munique.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Maxwel Cornet (24 minutos) e Moussa Dembélé (79 e 87) marcaram os golos do conjunto francês, com Kevin De Bruyne (69) ainda a empatar para os 'citizens', que 'caíram' pela terceira vez consecutiva nos 'quartos'.

Nas meias-finais, o Lyon, que defrontou o Benfica na fase de grupos, vai voltar a defrontar o Bayern Munique, como tinha acontecido na sua única presença nas meias-finais em 2009-10 - os bávaros chegaram à final com um agregado de 4-0.