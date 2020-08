Covid-19

O filho mais novo do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou hoje que foi diagnosticado com a covid-19, doença da qual o chefe de Estado recuperou no mês passado e que já matou mais de 107 mil pessoas no Brasil.

Num vídeo publicado na sua conta na rede social Instagram, Renan Bolsonaro, de 22 anos, afirmou que está a ser tratado com hidroxicloroquina, fármaco amplamente defendido pelo chefe de Estado contra a covid-19, mas sem comprovação científica na cura da doença.

"Vou tomar agora hidroxicloroquina para continuar o tratamento contra a covid", disse o quarto dos cinco filhos (quatro homens e uma menina de 9 anos) de Bolsonaro, que aparece no vídeo a tomar a medicação.