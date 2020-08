Avante!

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu hoje que o partido não faz a Festa do Avante! por questões financeiras, mas para dar um sinal de esperança e de convivência em segurança face à pandemia de covid-19.

"Não se faz a Festa [do Avante!] para garantir o privilégio ou ganhos financeiros, como caluniosamente se insinua. A Festa, no contexto político excecional que vivemos, tem uma importância e um valor acrescido na afirmação da nossa vida democrática e o seu êxito será um contributo para a luta do nosso povo, para combater o medo e a resignação", afirmou Jerónimo de Sousa, num jantar comício em Vila Real de Santo António, no Algarve.

O dirigente comunista assegurou que a Festa do Avante! é "necessária para dar esperança e confiança na luta pelo futuro", e lamentou que haja "quem queira dar passos no ataque a direitos e liberdades fundamentais" dos portugueses e dos trabalhadores.