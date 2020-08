Covid-19

A Colômbia registou, no sábado, 318 mortes causadas pela covid-19 e mais 11.578 casos confirmados, indicou o Ministério da Saúde colombiano.

Desde o início da epidemia no país, as autoridades colombianas contaram 14.810 mortos e 456.689 infetados com o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Pelo menos 274.420 pessoas já recuperaram da doença, acrescentaram.