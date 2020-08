Actualidade

Um empresário chinês disse hoje à Lusa que está a apostar no "café 'premium'" orgânico de Timor-Leste para conquistar os mercados de Macau e da China continental, com a marca "Café Diliy" comercializada pela empresa Charlestrong.

O presidente da empresa Charlestrong Café e do grupo Charlestrong Engineering Technology and Consulting salientou que até ao momento foram investidos cerca de dois milhões de dólares de Hong Kong (2,18 milhões de euros) no projeto.

Este ano foram importadas cerca de 330 toneladas de grãos de Timor-Leste, mas a ambição é aumentar a quantidade para as cinco mil toneladas/ano.