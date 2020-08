Actualidade

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO PARÁGRAFOS) Macau, China, 16 ago 2020 (Lusa) - Um empresário chinês disse hoje à Lusa que está a apostar no "café 'premium'" orgânico de Timor-Leste para conquistar os mercados de Macau e da China continental, com a marca "Café Dilly" comercializada pela empresa Charlestrong. (CORRIGE O NOME DO CAFÉ DILLY, E NÃO DILIY)

O presidente da empresa Charlestrong Café e do grupo Charlestrong Engineering Technology and Consulting salientou que até ao momento foram investidos cerca de 20 milhões de dólares de Hong Kong (2,18 milhões de euros) no projeto. (CORRIGE O VALOR DO MONTANTE INVESTIDO, 20 MILHÕES DE DÓLARES DE HONG KONG, E NÃO DOIS MILHÕES).

Este ano foram importadas cerca de 330 toneladas de grãos de Timor-Leste, mas a ambição é aumentar a quantidade para as cinco mil toneladas/ano.