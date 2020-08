Covid-19

A Venezuela registou 1.226 novos casos de covid-19, no quinto dia consecutivo com mais de mil infetados, atingindo um total de 32.607 contágios com o novo coronavírus.

"A comissão presidencial para a prevenção e controlo da covid-19 informa que nas últimas 24 horas foram detetados 1.100 casos comunitários e 126 importados, provenientes da Colômbia (107) e do Brasil (19)", indicou a vice-Presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, numa mensagem difundida, no sábado, na rede social Twitter.

Nas últimas 24 horas, as autoridades contaram dez mortes causadas pela covid-19, o que eleva para 276 o número total de óbitos desde o início da pandemia.