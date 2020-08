Covid-19

Dois candidatos portugueses às eleições autárquicas de 13 de setembro, na região da Renânia do Norte-Vestefália, admitem que, por causa da pandemia de covid-19, optaram por uma campanha mais digital, e menos de contacto.

Há "pequenas diferenças" e "mais cautelas", admite José Azevedo à agência Lusa. A viver na Alemanha desde os 9 anos, os últimos dezassetes foram dedicados à política na cidade de Rheine. Nesta campanha também entram mercados e conversas, mas sempre respeitando o distanciamento social.

"Fazemos convívios locais, por exemplo nos mercados, à sexta-feira ou sábado, que pertencem ao meu círculo eleitoral. É ideal para conversar com as pessoas. Também vamos continuar com as campanhas porta-a-porta, uma forma de informarmos o eleitor, de ouvirmos os seus problemas, as reivindicações. Mas tudo com a devida distância", sublinhou o candidato pela União Democrata Cristã (CDU), partido da chanceler Angela Merkel.