Actualidade

A Turquia expressou hoje a sua cólera após a publicação de um vídeo no qual o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, critica o presidente Recep Tayyip Erdogan e defende o apoio aos seus oponentes.

Biden fez os comentários durante uma entrevista ao New York Times em dezembro passado, mas o vídeo que o mostra a criticar o governo turco ressurgiu no sábado, incendiando as redes sociais na Turquia.

Embora a entrevista de Biden com o New York Times não tenha provocado uma reação percetível quando foi publicada por escrito em janeiro, o vídeo gerou agora um alvoroço na Turquia, levando mesmo a Presidência a reagir.