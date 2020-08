Actualidade

Os praticantes de BTT e cicloturismo vão dispor de uma rota com 275 quilómetros de extensão que vai ligar o Alto Douro Vinhateiro à área protegida do Douro Internacional, num circuito que atravessa sete concelhos.

A Grande Travessia do Douro Internacional e Vinhateiro (GTDIV), como é designada, é um projeto da Associação de Municípios do Douro Superior (AMDS) que pretende valorizar e preservar os ativos turísticos deste território, através de um circuito potenciador das atividades ao ar livre e do usufruto de património cultural e natural "que de outra forma não seria possível aproveitar".

"Esta é uma rota que vai ajudar a potenciar os ativos turísticos do território através de um circuito ciclável com 275 quilómetros extensão. A iniciativa está vocacionada para a promoção do cicloturismo num território e que que junta dois patrimoniais mundiais da humanidade [Douro Vinhateiro e Arte Rupestre do Vale do Côa e um área protegida de grande valor ambiental", explicou à lusa «o secretario geral da AMDS, Nuno Trigo.