Actualidade

A coprodução portuguesa "Lá fora as laranjas estão a nascer", de Nevena Desivojevic, foi premiada no Festival Internacional de Cinema de Melbourne, na Austrália, anunciou hoje a Agência da Curta-Metragem.

"Lá fora as laranjas estão a nascer", uma coprodução entre o sérvio Black Rooster Studio e a portuguesa Terratreme Filmes, venceu o prémio Blackmagic Design, atribuído à curta-metragem com melhor cinematografia, de acordo com a Agência da Curta-Metragem, responsável pela distribuição internacional do filme, num comunicado hoje divulgado.

Segundo Neveva Desivojevic, citada no comunicado, "a história do filme inspira-se num artigo de jornal sobre uma aldeia escondida nas montanhas portuguesas, onde alguém, entre os habitantes, rouba os vizinhos".