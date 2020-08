Covid-19

A pandemia de covid-19 levou ao cancelamento, por vários meses, da maioria dos desportos, alertando um novo público para o setor dos desportos eletrónicos competitivos, ainda que se tema uma estagnação no investimento.

Com os campeonatos dos desportos ditos tradicionais, do futebol à Fórmula 1, suspensos devido à evolução pandémica, foram muitas as organizações que recorreram aos videojogos para criar conteúdos e manter a ligação aos adeptos.

Da I Liga portuguesa ou a Liga inglesa de futebol, que colocaram 'craques' da vida real aos comandos das suas equipas no FIFA, em torneios com transmissões televisiva, à Fórmula 1, com pilotos a conduzirem versões virtuais deles mesmos, ao ciclismo, em que a bicicleta de casa em Braga podia competir contra uma outra na Nova Zelândia ou Rússia, o período de confinamento acabou por chamar a atenção de um novo público para os videojogos.