As lesões musculares e nas articulações, mas também problemas de postura, de fadiga ocular e de saúde mental são as mais frequentes para jogadores profissionais de esports, onde o cuidado e precaução assumem um papel essencial.

Com a evolução da indústria e a sua crescente profissionalização, sobretudo no estrangeiro, mas também em algumas equipas dos principais videojogos (como o FIFA, League of Legends ou Counter Strike: Global Offensive), em Portugal, a preparação física e mental, bem como as lesões que podem terminar uma carreira, ganha maior importância.

Segundo a fisioterapeuta Marta Casaca, que trabalha como apresentadora, entrevistadora ou gestora de análise em várias competições nacionais, de vários videojogos, "Portugal não trabalha muito na prevenção", não só nos esports como também nos desportos ditos tradicionais.