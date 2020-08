Actualidade

O navio que encalhou num recife nas Ilhas Maurícias, derramando cerca de 1.000 toneladas de óleo na costa, partiu-se em dois, anunciou hoje a sociedade japonesa que explora o navio, Mitsui OSK Lines.

"Foi confirmado em 15 de agosto que o navio se partiu em dois", disse a Mitsui OSK Lines em comunicado, acrescentando que a informação veio do proprietário do navio, a Nagashiki Shipping.

O navio petroleiro encalhou em 25 de julho num recife em Pointe d'Esny, no sudeste das Ilhas Maurícias, com 3.800 toneladas de óleo combustível e 200 toneladas de diesel a bordo, e a sua quebra parecia inevitável há vários dias uma vez que as fissuras no casco se alargavam de dia para dia.