Covid-19

Portugal refgista hoje mais 121 casos confirmados de covid-19 em relação a sábado, dos quais 54 na região norte e 43 em Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 54.102 casos de infeção, um aumento de 0,2% em relação a sábado, e 1.778 mortes (0,2%).

A região norte, ao contrário do que tem acontecido nos últimos meses, ultrapassou a região de Lisboa e Vale do Tejo no número de casos novos, registando 54 das 121 infeções, num total de 19.473 casos já contabilizados desde março.