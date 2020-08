Covid-19

(CORREÇÃO) Londres, 16 ago 2020 (Lusa) - As infeções diárias por covid-19 detetadas no Reino Unido aumentaram hoje para 1.040, em comparação com os 1.012 casos positivos registados no dia anterior, de acordo com o Ministério da Saúde britânico.

No total, o número de pessoas infetadas é de 318.484.

O Reino Unido registou também hoje mais cinco mortes totalizando 41.366 desde o início da pandemia, e nas últimas 24 horas 128 pacientes com a doença foram internados em hospitais britânicos.