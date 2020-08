Covid-19

A Venezuela voltou hoje à quarentena estrita, depois de registar, durante seis dias consecutivos, mais de 1.000 casos diários de covid-19.

"Começa uma nova fase de quarentena 'radical' [estrita], consciente, coletiva e voluntária, que durará sete dias", anunciou o Presidente da Venezuela.

Nicolás Maduro falava durante uma intervenção transmitida pela televisão estatal venezuelana, durante a qual precisou que entre 17 e 23 de agosto a quarentena será ainda "mais radical" em sete das 25 regiões administrativa do país, as que registam mais casos confirmados de pacientes infetados (no distrito capital, Bolívar, Miranda, Sucre, Táchira, Vargas e Zúlia).