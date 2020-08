Actualidade

Moçambique assume hoje a presidência em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) na cimeira anual da organização, que este ano decorre em formato virtual por causa da pandemia da covid-19.

"Esta cimeira coincide com as comemorações do 40.º aniversário da fundação da nossa organização regional, e ocorre num contexto e circunstâncias em que os nossos países precisam de redobrar os esforços com vista à implementação da Estratégia e Roteiro de Industrialização, o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as metas definidas na Agenda 2063 da União Africana", referiu o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, numa mensagem sobre a cimeira distribuída na última semana.

As reuniões técnicas arrancaram na última segunda-feira, com o encontro do Comité Permanente de Altos Funcionários da SADC e encerraram na sexta-feira, com a cimeira da 'troika' que gere a organização.