Covid-19

(REPETIÇÃO) Maputo, 17 mar 2020 (Lusa) - Analistas moçambicanos defendem uma maior presença do empresariado chinês no país após a pandemia de covid-19, mas alertam para uma possível redução de empréstimos e apoios estatais do gigante asiático.

"Os grandes empréstimos deverão reduzir-se, mas, em contrapartida poderemos ver mais investimento privado chinês em Moçambique", disse à Lusa Sérgio Chichava, investigador do Instituto de Estudos Sociais e Económicos.

"Haverá necessidade de uma revisão e [o apoio] não poderá continuar na mesma escala porque a economia chinesa está com algumas dificuldades, tal como todas as economias", observou.