Covid-19

O pastor sul-coreano conservador Jun Kwang-hun testou positivo para o novo coronavírus, disseram hoje as autoridades sanitárias da Coreia do Sul, dois dias depois de o religioso participar numa manifestação antigovernamental em Seul que atraiu milhares de pessoas.

De acordo com a agência de notícias AP, mais de 300 casos de contágio pelo vírus foram associados à igreja do reverendo Jun Kwang-hun, no norte de Seul, que surge como um grande foco de infeções na capital sul-coreana.

As autoridades estão preocupadas que a propagação do vírus possa piorar depois de milhares de manifestantes, incluindo Jun e os membros de sua Igreja Sarang Jeil, terem marchado contra o Governo no centro de Seul no sábado, apesar dos apelos das autoridades para ficarem em casa.