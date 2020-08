Covid-19

O ministro do Interior filipino, Eduardo Ano, testou novamente positivo para o novo coronavírus cinco meses após ter sido diagnosticado, disseram hoje as autoridades, que estão a tentar determinar se foi novamente infetado.

Eduardo Ano, que está fortemente envolvido no combate do arquipélago ao novo coronavírus, anunciou que testou positivo no sábado, depois de apresentar sintomas na semana passada.

O ministro foi diagnosticado com covid-19 em março, sem apresentar sintomas na época.