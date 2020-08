Actualidade

Uma equipa internacional de investigadores, coordenada por um cientista da Universidade de Coimbra (UC), descobriu uma enzima (proteína) envolvida em doenças relacionadas com o envelhecimento vascular, foi hoje anunciado.

Os resultados da investigação, iniciada em 2012, que são hoje publicados na revista científica Nature Communications, podem "contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos para combater doenças associadas ao envelhecimento prematuro e ao envelhecimento fisiológico", afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

No projeto, coordenado pelo cientista Lino Ferreira, da Faculdade de Medicina e do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da UC, "foram usadas células de indivíduos com síndrome Hutchinson-Gilford ou progeria, uma doença muito rara, caracterizada pelo envelhecimento precoce e morte prematura" (normalmente por doenças cardiovasculares, por volta dos 14 anos).