Um português de 20 anos morreu este domingo à tarde afogado num pequeno lago em Réchy, no cantão do Valais, na Suíça, anunciaram as autoridades locais.

O jovem teria ido tomar banho com um amigo para um pequeno lago situado em Réchy, numa aldeia pertencente ao município de Chalais, na Suíça francesa, quando desapareceu de forma súbita.

Eram 15:30 quando o amigo que o acompanhava lançou alerta às autoridades.