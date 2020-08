Covid-19

Os aeroportos nacionais registaram um movimento "inexpressivo" de 318,2 mil passageiros em junho, o que representa uma quebra de 94,6%, em comparação com igual período de 2019, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o relatório Atividade dos Transportes Junho 2020 - Estatísticas rápidas do transporte aéreo, publicado pelo INE, "no mês de junho de 2020 aterraram nos aeroportos nacionais 3,0 mil aeronaves em voos comerciais o que representa uma variação homóloga de -86,0% (-92,3% em maio e -94,3% em abril)", registando-se o movimento de 318,2 mil passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), o que representa uma variação homóloga negativa de 94,6% (-98,5% em maio e -99,4% em abril).

O movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais também registou um decréscimo de 54,1% (-55,5% em maio e -62,6% em abril), totalizando 7,5 mil toneladas.