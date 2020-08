Actualidade

Um jogo de cartas que reúne 240 "frases infelizes" do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, faz da ironia uma forma de protesto contra o Governo e, mesmo sem publicidade, tem sido um sucesso de vendas, despertando interesse até em Portugal.

O 'Quanta Asneira' "é um jogo de cartas satírico e extremamente atual", disse à Lusa o autor do jogo, o carioca Luiz André Alzer (49), um jornalista com 25 anos de profissão que passou por algumas das principais redações dos jornais do Rio de Janeiro e co-fundador da editora "Máquina de Livros".

"Quando pensei no jogo, no início da quarentena, além de imaginar um jogo político e crítico, era a minha forma de protestar, só que de forma lúdica. Eu queria chamar a atenção para essas frases infelizes do Bolsonaro. Poderia ser através de um livro com depoimentos esdrúxulos, mas achei que o melhor formato seria através de um jogo com ironia e deboche. Por isso, trato as personagens de forma jocosa", explicou.