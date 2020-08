Açores/Eleições

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) garantiu hoje que votar nas regionais dos Açores deste ano será seguro e que um eventual medo da pandemia de covid-19 não pode ser justificação para um aumento da abstenção.

"Há sempre um pretexto. Ou estava chuva, ou estava um excelente dia de sol e as pessoas foram para a praia. (...) Não podemos desculpar-nos com o risco da pandemia e isso justificar um aumento da abstenção", declarou hoje o porta-voz da CNE, João Tiago Machado, que falava aos jornalistas em Ponta Delgada, nos Açores, após uma delegação da CNE ter sido recebida pelo presidente do executivo regional, Vasco Cordeiro.

João Tiago Machado garantiu trabalho com as diversas autoridades até às eleições nos Açores, que deverão acontecer no final de outubro, para que o sufrágio decorra com normalidade e em segurança.