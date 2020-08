Bielorrússia/Eleições

Os líderes das principais famílias políticas do Parlamento Europeu (PE) reclamaram hoje a realização de novas eleições presidenciais na Bielorrússia, exortando as instituições da União Europeia e os 27 a estarem vigilantes face a potenciais ingerências de Moscovo.

Numa declaração conjunta, os líderes parlamentares do Partido Popular Europeu (PPE), dos Socialistas europeus (S&D), do Renovar a Europa (Liberais) e dos Verdes - as quatro maiores bancadas da assembleia -, e ainda do grupo dos Conservadores e Reformistas (ECR) saúdam a decisão dos chefes de diplomacia da UE de avançar com uma 'lista negra' dos responsáveis pela falsificação das eleições presidenciais e da violência que se seguiu, pedindo que "a lista de sanções seja compilada tão rapidamente quanto possível".

Aplaudindo o povo da Bielorrússia "pela sua coragem e determinação" em reclamar uma "mudança democrática e liberdade", os líderes parlamentares dizem não reconhecer Alexander Lukashenko enquanto Presidente, considerando-o mesmo 'persona non grata' na UE, dado entenderem que "as eleições presidenciais de 9 de agosto não foram nem livres, nem justas", sendo que "dados credíveis apontam para a vitória de Svetlana Tikhanovskaya", ainda que, oficialmente, lhe tenham sido atribuídos apenas cerca de 10% dos votos.