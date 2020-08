Covid-19

O Governo francês enviou hoje 130 polícias de choque para a região de Marselha para impor a obrigação de usar máscara contra a covid-19 e tentar impedir o aumento de pessoas infetadas, anunciou o porta-voz do Governo.

A decisão foi tomada depois de se terem registado vários incidentes de violência com pessoas que se recusaram a usar máscara, numa altura em que várias cidades do país, incluindo Paris, decidiram aumentar as regras de proteção ao ar livre contra o coronavírus que provoca a doença covid-19.

As infeções têm crescido em França nos últimos dias, com 3.015 novos casos no domingo, um dos maiores valores diários desde que o país suspendeu, em maio, o confinamento de dois meses.