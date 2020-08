Israel/Emirados

A Arábia Saudita mantém-se em silêncio sobre o anúncio da normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, mas tem mostrado sinais de reaproximação ao Estado hebreu e poderá fortalecer os laços com ele, dizem analistas.

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) tornaram-se na quinta-feira o primeiro Estado do Golfo a anunciar um acordo de normalização de relações com Israel, patrocinado pelos Estados Unidos, grande aliado dos dois países e da Arábia Saudita, líder das monarquias árabes do Golfo Pérsico.

Nem os media nem os responsáveis sauditas reagiram ao anúncio, como fizeram outros Estados do Golfo como Bahrein e Omã, mas surge a questão de saber se a primeira economia árabe vai seguir o mesmo caminho.