Actualidade

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vai reparar e certificar equipamentos ortopédicos e geriátricos em segunda mão para serem reutilizados, no âmbito do projeto FLIP Cordinhã, foi hoje anunciado.

O projeto, promovido pela Junta de Freguesia da Cordinhã, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, visa a recuperação e reutilização de equipamentos ortopédicos e geriátricos para combater o desperdício e torná-los mais acessíveis à população.

"Professores e investigadores do Departamento de Mecânica e de Eletrotécnica do ISEC irão avaliar e, se for o caso, reparar toda a parte elétrica e mecânica dos produtos, para que, posteriormente, possam ser reutilizados e entregues a pessoas com dificuldades locomotoras", explica Mário Velindro, presidente do ISEC.