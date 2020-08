Actualidade

O Estado-Maior das Forças Armadas iraniano garantiu hoje que dará uma "resposta firme e decisiva" a qualquer ameaça cibernética, após, nos últimos meses, se especular com a ideia de que uma série de incidentes no país foram ciberataques.

Numa declaração divulgada hoje sobre o Direito Internacional do Ciberespaço, as Forças Armadas do Irão indicaram que "farão arrepender-se" qualquer país, grupo ou indivíduo que ameace o país com ataques cibernéticos.

"Se tais operações afetarem as infraestruturas vitais do país, sejam propriedade do Estado ou do setor privado, incluindo as ligadas à defesa, violarão o princípio do uso da força", lê-se na nota, segundo a qual se os ciberataques causarem danos, tal equivale ao "uso da força".