Moçambique/Ataques

Os chefes de Estado e de Governo dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) manifestaram hoje o seu apoio ao Governo moçambicano no combate aos grupos armados que protagonizam ataques no norte do país.

O compromisso faz parte da declaração final da 40.ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da SADC, que se realizou hoje por via virtual, a partir de Maputo.

"A cimeira manifestou a solidariedade e o compromisso da SADC em apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo e ataques violentos", refere a nota.