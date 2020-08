Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a decisão que condena a Câmara da Figueira da Foz a pagar 5,1 milhões de euros à massa insolvente do Paço de Maiorca, foi hoje anunciado.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, este município do distrito de Coimbra informou hoje que foi recentemente notificado pelo Supremo Tribunal de Justiça, que confirma a decisão do Tribunal de Coimbra, que tinha condenado a autarquia ao pagamento de 5,1 milhões de euros à massa insolvente do Paço de Maiorca, Promoção e Gestão de Equipamentos Hoteleiros, S.A., empresa criada em 2008 com vista à recuperação do espaço e posterior exploração como unidade hoteleira.

"Com esta ação, a autarquia esgotou todas as possibilidades de recurso e, assim que o processo transite em julgado, terá de efetuar o pagamento do valor", afirmou a Câmara da Figueira da Foz, liderada pelo PS.