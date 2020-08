Actualidade

Susana Feitor, a atleta portuguesa mais medalhada na marcha, é o principal 'trunfo' da candidatura de António de Carvalho Nobre à Federação Portuguesa de Atletismo, que aposta nela para responsável pela alta competição.

O currículo da antiga marchadora é vasto e variado, não só na vertente de atleta como também de dirigente e mesmo treinadora, nunca deixando de estar ligada à modalidade e ao movimento olímpico, desde que se iniciou, ainda juvenil.

Se a lista de António de Carvalho Nobre vencer as eleições, em 31 de outubro, Susana Feitor fica como vice-presidente com a sempre difícil área do alto rendimento e seleções nacionais.