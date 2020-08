Actualidade

O euro subiu hoje em relação ao dólar e à libra esterlina, prolongando a tendência de valorização que teve ao longo da semana passada.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1868 dólares quando na sexta-feira quase à mesma hora seguia a 1,1847 dólares.

A tendência de apreciação do euro foi reforçada depois de alguns analistas observarem que, no mercado de divisas, os fundos de alto risco estão a apostar numa descida do dólar, o que acontece pela primeira vez desde 2018, segundo a agência Efe.