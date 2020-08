Actualidade

O despiste de um camião e consequente derrame de combustível obrigou hoje ao corte da Via de Cintura Interna (VCI) no Porto junto ao Estádio do Dragão, disse à lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP.

O despiste deu-se cerca das 17:15, momento desde o qual a VCI teve de ser cortada no sentido Arrábida-Freixo junto ao estádio do FC Porto.

De acordo com a PSP o trânsito no sentido descendente está a ser desviado pela rotunda de acesso ao estádio e ao Mercado Abastecedor do Porto.