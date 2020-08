Covid-19

A Guarda Nacional Republicana (GNR) interrompeu no domingo uma festa ilegal com mais de 200 pessoas em Almancil, no Algarve, cujos promotores tinham sido advertidos para não realizarem o evento privado, promovido nas redes sociais.

Em comunicado, a GNR especificou que os promotores do evento foram "previamente alertados face às medidas em vigor devido à pandemia da covid-19 e advertidos para não realizarem a festa", tendo a autoridade de saúde emitido parecer negativo para a sua realização, "por não estarem salvaguardadas todas as medidas preventivas, de proteção e segurança exigíveis".

Apesar de terem sido advertidos, "os organizadores prosseguiram com o evento, tendo os militares da GNR chegado ao local e terminado imediatamente com a festa, ordenando a todas as pessoas que abandonassem o local", indicou a guarda.