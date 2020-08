Actualidade

O presidente do FC Barcelona não se demite, mas convocou eleições para a data estatutariamente mais próxima, no dia do primeiro jogo em casa na Liga espanhola de futebol, a partir de 15 de março de 2021.

"Analisadas todas as opções, a direção considera que esta é a data mais viável para a realização das eleições. A convocação imediata das eleições não é viável, considerando que o campeonato começa no fim de semana de 12 de setembro, bem como o quadro derivado da crise da covid-19, tanto económico como social", justifica o clube.

A perda do campeonato para o Real Madrid e o humilhante afastamento nos quartos de final da Liga dos Campeões, com histórica goleada 8-2 ante o Bayern Munique, acelerou a necessidade de mudança nos catalães, que já anunciaram a saída do treinador Quique Setién.