Racismo

A Frente Unitária Antifascista (FUA) garantiu hoje que "fez de tudo para agregar toda a esquerda" nas manifestações antifascistas de domingo, no Porto e em Lisboa, rejeitando, por isso, as acusações de organização desleal feitas por várias organizações.

"A FUA fez de tudo para agregar toda a esquerda em torno do repúdio aos ataques da extrema-direita. É totalmente incompreensível que depois de ações de rua que foram um êxito, parte do movimento que assume combater o fascismo e o racismo se vire contra a independência política da FUA e tenha tão rapidamente esquecido completamente o nosso inimigo comum", explicita o movimento num esclarecimento enviado às redações.

No domingo, cerca de 20 coletivos e associações antirracistas acusaram a Frente Unitária Antifascista de organizar de um modo "desleal, oportunista e sectária" as manifestações "Unidos Contra o Fascismo", que decorreram no Porto e em Lisboa.