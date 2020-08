Covid-19

O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) anunciou segunda-feira que reabre em 27 de agosto, com entrada gratuita, depois de estar fechado durante cinco meses e meio, devido à covid-19.

Durante o primeiro mês o museu abrirá em horário reduzido, das 10:00 às 17:30, de terça-feira a domingo, período durante o qual não é cobrada entrada, pormenoriza a instituição, em comunicado.

"Temos vindo a preparar a reabertura do Museu de Arte Moderna há meses, para assegurar o regresso em segurança do nosso pessoal e dos visitantes, e estamos prontos a dar as boas-vindas a todos ao nosso museu, recentemente expandido e reconfigurado", referiu o diretor do MoMA, Glenn Lowry, que disse esperar que os cidadãos possam encontrar "conforto e inspiração" nas suas galerias.