Actualidade

A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro votou, na segunda-feira, a favor da imposição de novas restrições à política de segurança pública do Rio de Janeiro, como redução do uso de helicópteros em operações policiais.

Tecendo várias críticas à letalidade e violência das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, o Supremo decidiu que helicópteros, amplamente usados pela polícia da região, só poderão ser usados em casos de "estrita necessidade", além de restringir operações próximas de escolas ou postos de saúde a situações de "absoluta excecionalidade".

A maioria do STF decidiu ainda que, em caso de suspeita de envolvimento de polícias em crimes, o Ministério Público deverá realizar a investigação, e ordenou que agentes de segurança e profissionais de saúde preservem todos os vestígios de ilegalidades cometidas em operações policiais.