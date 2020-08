Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou na segunda-feira um "boicote mundial" às eleições parlamentares marcadas para 06 de dezembro e pediu aos seus simpatizantes que lutem para garantir a vitória.

"Estamos a enfrentar um boicote mundial contra as eleições parlamentares constitucionais na Venezuela (...), querem sabotar as eleições na Venezuela", disse.

Nicolás Maduro falava durante uma videoconferência com dirigentes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), transmitida pela televisão estatal venezuelana.