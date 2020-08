EUA/Eleições

O ex-candidato à Casa Branca Bernie Sanders alertou para o autoritarismo que se enraizou nos EUA com a atual presidência e para o risco que a reeleição de Donald Trump significa para o progresso conquistado no país.

Na noite de abertura da Convenção Nacional Democrata, na madrugada de hoje, Sanders sublinhou que Trump provou ser incapaz de controlar a pandemia do novo coronavírus, de lidar com as consequências económicas e de enfrentar o racismo institucional nos Estados Unidos, bem como combater as mudanças climáticas que ameaçam o mundo.

"Nero tocava enquanto Roma se incendiava, Trump joga golfe", afirmou o senador, que terminou em segundo lugar, atrás do ex-vice-Presidente Joe Biden, nas primárias democratas pela nomeação do partido.