Actualidade

Macau inaugurou hoje o posto fronteiriço na ilha de Hengqin, um passo estratégico para o desenvolvimento do território e para a integração no desenvolvimento global da China, afirmou o chefe do Governo.

"Em primeiro lugar, abriu um novo capítulo no desenvolvimento da cooperação com [a província chinesa de] Guangdong" a partir da 'expansão' de Macau para Hengqin, "uma importante decisão estratégica do Governo central para apoiar o desenvolvimento" do antigo território administrado por Portugal, salientou Ho Iat Seng.

"Não há dúvida que Hengqin é a melhor plataforma para Macau participar na construção da Área da Grande Baía (...) e se integrar no desenvolvimento global do país", afirmou.